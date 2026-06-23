ВРП скасувала покарання судді зі Львова Юрію Бориславському, якого звинувачували у «затягуванні» справ про п’яне водіння

ВРП скасувала дисциплінарне стягнення судді зі Львова, який масово закривав справи про п’яне водіння.

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Вища рада правосуддя повністю скасувала рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП від 11 березня 2026 року про притягнення судді Залізничного районного суду міста Львова Юрія Бориславського до дисциплінарної відповідальності. «За» проголосували 7 членів ВРП, «проти» — 6.

Обставини справи

Підставою для дисциплінарного провадження стала значна кількість постанов судді Юрія Бориславського про закриття справ за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності.

Скаржник стверджував, що суддя протиправно затягував розгляд адміністративних матеріалів, через що правопорушники уникали передбаченої законом відповідальності. Зокрема, суддя часто передавав справи на розгляд громадської організації або трудового колективу, мотивуючи це старими нормами частини першої статті 21 КУпАП (у редакції до 17 березня 2021 року).

Друга Дисциплінарна палата ВРП встановила, що суддя:

розглядав справи з порушенням 15-денного строку, передбаченого ст. 277 КУпАП;

не обґрунтовував причини такого затягування;

не вживав достатніх заходів для забезпечення участі осіб, які притягуються до відповідальності;

не надавав переконливих аргументів щодо доцільності застосування заходів громадського впливу замість адміністративного стягнення.

Палата кваліфікувала дії судді як неналежне (недбале) ставлення до виконання службових обов’язків і призначила йому дисциплінарне стягнення у виді попередження.

Рішення Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя не погодилася з висновками Другої Дисциплінарної палати. Після обговорення в спеціальному приміщенні ВРП ухвалила рішення повністю скасувати оскаржуване рішення від 11 березня 2026 року та закрити дисциплінарне провадження щодо судді Юрія Бориславського.

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