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Як захиститися від впливу спеки: поради медиків

23:12, 23 червня 2026
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За температури понад +28 °C сумарна тривалість роботи надворі не повинна перевищувати 4–5 годин за зміну.
Як захиститися від впливу спеки: поради медиків
Фото: Pixabay
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В Україну у найближчі дні прогнозується спекотна погода. Висока температура може негативно впливати на здоров’я, особливо у людей літнього віку, дітей, вагітних, а також у тих, хто має хронічні захворювання.

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Медики дали кілька порад, як уберегтися від спеки.

Як захиститися від впливу спеки

Пийте більше води. Не чекайте на відчуття спраги — пийте регулярно. Утримайтеся від алкоголю, солодких або кофеїновмісних напоїв.

Вживайте легку їжу, що містить багато рідини. Їжте овочі, фрукти, салати та нежирні білкові страви. Уникайте важкої та жирної їжі, а також зменште споживання солі й перероблених продуктів (ковбасних виробів, закруток, хлібобулочних).

Уникайте перебування на сонці з 11:00 до 16:00. Якщо потрібно вийти надвір — вдягайте капелюх, світлий вільний одяг з натуральних тканин, користуйтеся сонцезахисним кремом широкого спектра дії з SPF 30 або вище.

Зберігайте прохолоду вдома. Зачиняйте і зашторюйте вікна у денний час, провітрюйте приміщення рано-вранці, ввечері та вночі. Якщо користуєтесь кондиціонером, не встановлюйте одразу занадто низьку температуру — знижуйте її поступово.

Охолоджуйте тіло. Можна прикладати прохолодні компреси до зап’ясть, шиї чи чола. Освіжаючий душ — також гарна ідея.

Обмежте рухову активність. Якщо маєте справи, які вимагають фізичних зусиль, — краще плануйте їх на ранкові або вечірні години.

Якщо працюєте надворі

Медики зазначають, що за температури понад +28 °C сумарна тривалість роботи не повинна перевищувати 4–5 годин за зміну. Роботу слід чергувати з відпочинком: працюйте по 15–20 хвилин, після чого робіть щонайменше 10-хвилинні перерви у прохолодному приміщенні.

На перерві обов’язково відпочивайте у приміщеннях, де не холодніше за +25 °C, різниця між температурою надворі — не більше ніж 7°C. Тобто, якщо на вулиці температура повітря +32 °C, то в приміщенні відпочинку температура має бути не нижче ніж +25°C, оскільки різкий перепад температур підвищує ризик серцевих нападів.

Температура понад +37 °C вважається екстремально, і виконувати роботи на відкритому повітрі за такої температури не рекомендується — варто переносити час роботи на ранкові або вечірні години.

Дотримуйтеся правильного питного режиму: пийте часто і невеликими порціями. Віддавайте перевагу мінеральній лужній воді, сокам, вітамінізованим напоям. Під час фізичної роботи за температури понад +28 °C вживайте не менше 0,5 л води на годину.

Як поліпшити мікроклімат в офісі

  • використовуйте жалюзі або світловідбивні плівки на вікна;
  • вмикайте кондиціонери, але уникайте значної різниці з температурою повітря поза кондиціонованим приміщенням;
  • максимально використовуйте природну вентиляцію;
  • передбачте регулярні перерви для відпочинку.

Не залишайте дітей і тварин у машині!

Температура всередині авто в спеку може піднятися до небезпечних температур уже за дуже короткий час, навіть із трохи прочиненими вікнами чи увімкненим кондиціонером. Це смертельно небезпечно. Тому навіть на хвилину не залишайте дитину або тварину в автомобілі!

Якщо бачите залишену в авто дитину чи тварину під час спеки — негайно викликайте поліцію або рятувальників.

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поради для здоров'я

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