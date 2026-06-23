Как защититься от воздействия жары: советы медиков
В ближайшие дни в Украине прогнозируется жаркая погода. Высокая температура может негативно влиять на здоровье, особенно у людей пожилого возраста, детей, беременных женщин, а также у тех, кто имеет хронические заболевания.
Медики дали несколько советов, как уберечься от жары.
Как защититься от воздействия жары
Пейте больше воды. Не ждите появления чувства жажды — пейте регулярно. Воздержитесь от алкоголя, сладких или содержащих кофеин напитков.
Употребляйте легкую пищу, содержащую много жидкости. Ешьте овощи, фрукты, салаты и нежирные белковые блюда. Избегайте тяжелой и жирной пищи, а также уменьшите потребление соли и переработанных продуктов (колбасных изделий, консервации, хлебобулочных изделий).
Избегайте пребывания на солнце с 11:00 до 16:00. Если необходимо выйти на улицу — надевайте головной убор, светлую свободную одежду из натуральных тканей, пользуйтесь солнцезащитным кремом широкого спектра действия с SPF 30 или выше.
Сохраняйте прохладу дома. Закрывайте и занавешивайте окна в дневное время, проветривайте помещение рано утром, вечером и ночью. Если пользуетесь кондиционером, не устанавливайте сразу слишком низкую температуру — снижайте ее постепенно.
Охлаждайте тело. Можно прикладывать прохладные компрессы к запястьям, шее или лбу. Освежающий душ — также хорошая идея.
Ограничьте физическую активность. Если у вас есть дела, требующие физических усилий, — лучше планируйте их на утренние или вечерние часы.
Если работаете на улице
Медики отмечают, что при температуре выше +28 °C суммарная продолжительность работы не должна превышать 4–5 часов за смену. Работу следует чередовать с отдыхом: работайте по 15–20 минут, после чего делайте не менее 10-минутных перерывов в прохладном помещении.
Во время перерыва обязательно отдыхайте в помещениях, где температура не ниже +25 °C, а разница с температурой на улице составляет не более 7 °C. То есть если на улице температура воздуха +32 °C, то в помещении для отдыха температура должна быть не ниже +25 °C, поскольку резкий перепад температур повышает риск сердечных приступов.
Температура выше +37 °C считается экстремальной, и выполнять работы на открытом воздухе при такой температуре не рекомендуется — лучше переносить время работы на утренние или вечерние часы.
Соблюдайте правильный питьевой режим: пейте часто и небольшими порциями. Отдавайте предпочтение минеральной щелочной воде, сокам, витаминизированным напиткам. Во время физической работы при температуре выше +28 °C употребляйте не менее 0,5 л воды в час.
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- используйте жалюзи или светоотражающие пленки на окна;
- включайте кондиционеры, но избегайте значительной разницы с температурой воздуха вне кондиционируемого помещения;
- максимально используйте естественную вентиляцию;
- предусматривайте регулярные перерывы для отдыха.
Не оставляйте детей и животных в машине!
Температура внутри автомобиля в жару может подняться до опасных значений за очень короткое время, даже при слегка приоткрытых окнах или включенном кондиционере. Это смертельно опасно. Поэтому даже на минуту не оставляйте ребенка или животное в автомобиле.
Если вы видите оставленного в автомобиле ребенка или животное во время жары — немедленно вызывайте полицию или спасателей.
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