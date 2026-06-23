Працівників прифронтових територій хочуть звільнити від ПДФО: у Раді пропонують нову податкову гарантію

У Верховній Раді пропонують запровадити податкові гарантії для працівників у прифронтових районах, які працюють у зонах підвищеного ризику.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета» у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15340, яким пропонується запровадити окремий статус учасника забезпечення життєдіяльності на територіях активних бойових дій для працівників, які фактично виконують суспільно важливі функції в небезпечних умовах.

Законопроєкт №15340 передбачає надання таким особам соціальних, трудових, страхових, медичних та безпекових гарантій, спеціальний режим оплати праці з надбавками, можливість забезпечення службовим житлом, а також механізми соціального захисту у разі поранення, загибелі чи зникнення безвісти.

У зв’язку з цим у парламенті зареєстрували ще один законопроєкт №15342, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу України. Йдеться про запровадження податкової підтримки для працівників, що забезпечують життєдіяльність на територіях активних бойових дій. Законопроєктом передбачено адресне звільнення від оподаткування доходів за умови підтвердженого фактичного виконання роботи в небезпечних умовах.

У чому суть ініціативи

Законопроєкт передбачає податкові гарантії для осіб, яким буде надано статус учасника забезпечення життєдіяльності на територіях активних бойових дій.

Ключова ідея — запровадження податкової гарантії, яка дозволить не включати до оподатковуваного доходу окремі виплати працівникам, якщо вони:

фактично і особисто працюють на територіях активних бойових дій;

виконують суспільно необхідні функції (медицина, енергетика, транспорт, держуправління, комунальні та інші служби);

мають підтверджені періоди такої роботи.

Законопроєктом пропонується запровадити податкову гарантію для осіб зі статусом учасника забезпечення життєдіяльності на територіях активних бойових дій. Від оподаткування ПДФО пропонується звільнити заробітну плату, посадові оклади, грошове забезпечення, надбавки, доплати, премії, винагороди, заохочувальні, компенсаційні та інші виплати, нараховані за підтверджені періоди фактичного та особистого виконання функцій на відповідних територіях.

Податкова гарантія застосовуватиметься за наявності документального підтвердження статусу особи та відповідних періодів роботи. Якщо такого підтвердження на дату нарахування доходу немає, оподаткування здійснюватиметься за загальними правилами з правом подальшого перерахунку після отримання необхідних документів.

Водночас застосування податкової гарантії не може бути підставою для зменшення заробітної плати, посадового окладу, надбавок, доплат, премій чи інших виплат. Крім того, податкова пільга не поширюватиметься на дистанційну роботу та випадки, коли особа фактично не виконувала функції на відповідних територіях.

Однак, реалізація законопроєкту може вплинути на доходну частину державного та місцевих бюджетів через можливе ненадходження ПДФО з доходів осіб, яким надано відповідний статус, за підтверджені періоди виконання функцій у зонах активних бойових дій. Водночас такий вплив не є автоматичним і застосовується лише щодо доходів, нарахованих за підтверджені періоди фактичного та особистого виконання функцій.

Остаточний обсяг впливу на бюджет залежатиме від кількості осіб зі статусом, підтверджених періодів роботи та розміру нарахованих доходів, а необхідні фінансові розрахунки мають бути надані Урядом.

В подальшому очікується, що ухвалення акта матиме позитивний соціально-економічний ефект, оскільки забезпечить податкову реалізацію спеціального статусу працівників, які виконують суспільно необхідні функції у складних безпекових умовах, та сприятиме підвищенню їх матеріальної мотивації і кадрової стійкості відповідних сфер.

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