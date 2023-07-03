Депутату Сергею Алексееву выбрали меру пресечения – 60 суток под стражей

В понедельник, 3 июля, Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения депутату от партии «Европейская Солидарность» Сергею Алексееву, которого подозревают в мошенничестве. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Укринформа.
Депутату избрали меру пресечения – 60 суток содержания под стражей.
Альтернативой ареста является залог в размере 2 млн. 264 тыс. грн.
Как отмечает "Суспільне", сейчас нардепа перевезут в СИЗО. Оттуда он сможет выйти после внесения залога.
Напомним, нардепу Сергею Алексееву сообщили о подозрении в мошенничестве. Его подозревают в вымогательстве денег с иностранца за избегание экстрадиции.
Позже в Офисе Генпрокурора прокомментировали разоблачение депутата Сергея Алексеева.
В СБУ сообщили новые детали разоблачения в мошенничестве. Там заявили, что нардеп, имея адвокатский опыт, применял разные методы конспирации, чтобы усложнить документирование преступления.
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