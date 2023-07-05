Медична довідка зараз не є обов’язковою для обміну посвідчення водія — сервісний центр МВС

У період воєнного стану заміна водійського здійснюється без надання медичної довідки.

Фото: Головний сервісний центр МВС

Головний сервісний центр МВС нагадав що медична довідка зараз не є обов’язковою для обміну посвідчення водія. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Говоримо про обмін посвідчення водія, термін якого закінчився у період воєнного стану

- Посвідчення водія (видане вперше), термін дії якого закінчився в період воєнного стану та протягом року з дня його скасування, продовжує діяти на території України

Якщо ж все ж таки вирішили обміняти посвідчення водія, варто пам’ятати такі моменти:

- обмін документу вперше можна робити лише після закінчення терміну його дії (наступного дня або пізніше)

- у період воєнного стану заміна водійського здійснюється без надання медичної довідки, лише паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення водія

- послуга щодо обміну посвідчення водія надається лише особі, що здійснює обмін», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.