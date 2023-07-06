Денис Шмыгаль рассказал, что будет с украинской армией после войны: Призыва, как сейчас, не будет

По его словам, несмотря на отмену призыва все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные учения.

После войны Украина откажется от призыва в нынешнем виде и сформирует профессиональную армию. Об этом сообщил в Телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, первоочередная задача правительства – завершить переход Сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО. Во всех аспектах: от техники и оружия до планирования и анализа.

"По завершении войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будут созданы два компонента резерва", – говорит Шмыгаль.

Премьер предупредил, что все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные учения по определенным военным специальностям.

Кроме того, власти будут обращать внимание на вопросы военно-патриотического воспитания и развития системы национального сопротивления.

"Еще один компонент Новой украинской армии – это развитие ВПК. Украина уже активно наращивает производство оружия и техники. Более того, запускаем новые программы и проекты. Частный бизнес должен стать полноценным партнером государства в военно-промышленном комплексе. Будет создана новая система оборонных закупок, которая будет включать активное взаимодействие с международными партнерами и долгосрочное бюджетное планирование", – заверил Шмыгаль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.