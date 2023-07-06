Апелляционная палата оставила под стражей с правом залога заместителя начальника Тернопольской ОВА

Апелляционная жалоба на решение о мере пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 805,2 тыс. грн залога оставлена без удовлетворения.

6 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги сторони обвинувачення і захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 28 червня 2023 року про застосування до заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 805,2 тис. грн застави та покладанням на нього передбачених законом обов’язків. Про це повідомляє АП ВАКС.

Особа підозрюється в отриманні 600 тис. грн неправомірної вигоди групою осіб за погашення заборгованості Тернопільської ОВА за роботи, які вже були виконані та прийняті у 2022 році (ч.4 ст. 368 КК України).

За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони обвинувачення та захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, 26 червня повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Також ми писали, що САП просить відсторонити голову Тернопільської облради Головка.

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