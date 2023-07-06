САП просить відсторонити голову Тернопільської облради Головка

Прокурор САП подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення Михайла Головка від займаної посади.

Фото: bastion.tv

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить відсторонити Михайла Головка від посади голови Тернопільської обласної ради, оскільки існують ризики перешкоджання слідству, використовуючи посаду. Про це повідомила пресслужба САП.

«6 липня 2023 року прокурор САП подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади голови Тернопільської обласної ради, якого спільно з двома заступниками голови Тернопільської ОВА викрили на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. Про розгляд указаного клопотання буде повідомлено додатково», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 26 червня повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

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