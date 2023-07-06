САП просит отстранить главу Тернопольского облсовета Головко

Прокурор САП подал в Высший антикоррупционный суд ходатайство об отстранении Михаила Головко от занимаемой должности.

Фото: bastion.tv

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит отстранить Михаила Головко от должности главы Тернопольского областного совета, поскольку существуют риски препятствования следствию, используя должность. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«6 июля 2023 года прокурор САП подал в Высший антикоррупционный суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности председателя Тернопольского областного совета, которого совместно с двумя заместителями председателя Тернопольской ОВА разоблачили по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера. О рассмотрении указанного ходатайства будет уведомлено дополнительно», – сказано в сообщении.

Напомним, 26 июня сообщено о подозрении председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые разоблачены по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

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