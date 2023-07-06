Ракетный удар по Львову: в ОП показали первые минуты после атаки, видео

6 июля враг нанес ракетный удар по городу Львов.

Источник фото: Андрей Садовой

Как сообщалось ранее, в ночь на 6 июля россияне нанесли ракетный удар по Львову.

На данный момент известно о четырех погибших и 34 пострадавших в результате ночного обстрела города.

Руководителя Офиса Президента Украины Андрей Ермак обнародовал видео, снятое сразу после удара вражеской ракеты по гражданским во Львове.

Источник видео: Андрей Ермак

Ранее стало известно, какими ракетами рф атаковала Львов и сколько удалось сбить.

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