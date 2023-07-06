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Не богаты: НАПК предлагает отменить спецпроверку некоторых следователей и дознавателей и полную проверку их деклараций

По мнению НАПК, распространение на категорию дознавателей требований по обязательной полной проверке деклараций и проведению специальной проверки является обременительным, и, как показала практика, их декларации не содержат богатства.

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Не богаты: НАПК предлагает отменить спецпроверку некоторых следователей и дознавателей и полную проверку их деклараций

09:58, 6 июля 2023
По мнению НАПК, распространение на категорию дознавателей требований по обязательной полной проверке деклараций и проведению специальной проверки является обременительным, и, как показала практика, их декларации не содержат богатства.
Не богаты: НАПК предлагает отменить спецпроверку некоторых следователей и дознавателей и полную проверку их деклараций
Источник фото: oduvs.edu.ua
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Некоторые категории следователей и дознаватели имеют низкие риски коррупции и не имеют состояния, поэтому проверять их имущественное положение в рамках полной проверки нецелесообразно. Такие изменения содержит законопроект 9457, который 4 июля внес в Верховную Раду Кабмин в лице Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Объяснительную записку к законопроекту подписал заместитель председателя НАПК Артем Сытник.

В частности, предлагается исключить следователей Национальной полиции Украины, в зависимости от уровня органа/подразделения, в котором они работают, и дознавателей из перечня субъектов, декларации которых подлежат обязательной полной проверке и в отношении которых проводится специальная проверка перед назначением.

При этом категория лиц следователей районного уровня и дознавателей не теряет статус субъектов, на которых распространяются Закон о предотвращении коррупции.

«Исключение указанной категории из примечаний к статьям 51-3, 56 Закона обосновывается низкой степенью коррупционных рисков в их деятельности и практически доказанной неэффективностью применения требований об обязательной полной проверке деклараций и проведения специальной проверки перед назначением», отмечает Артем. Сытник.

С учетом ведомственной принадлежности и уровня органа Национальной полиции Украины (аппарат органа управления, территориальный орган и т.п.) должности следователей имеют разные степени коррупционных рисков, учитывая что и были разработаны предложения, исключающие следователей в районах из перечня лиц/должностей с ответственным или особо ответственным положением.

Редакция нормы определения следователей Национальной полиции Украины в зависимости от уровня органа предложена с учетом трехуровневой системы органов полиции и пункта 2 раздела I Положения о следственных подразделениях. Кроме того, в этой части редакция проекта Закона была согласована 01.10.2021 с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины на согласительном совещании.

«Кроме того, учитывая то, что дознаватели являются должностными лицами подразделений дознания, которые уполномочены в пределах компетенции осуществлять досудебное расследование уголовных проступков, которые по сравнению с преступлениями являются уголовными правонарушениями с меньшей степенью общественной опасности, усматривается, что вероятность возникновения коррупционных рисков невысокой.

В то же время распространение на категорию дознавателей отдельных требований относительно обязательной полной проверки деклараций и проведения специальной проверки является обременительным, и, как показала практика, обеспечивающим проверку в большинстве случаев деклараций, не содержащих состояния», - указывает Артем Сытник.

В качестве примера он приводит тот факт, что в 2020 году НАПК проработало 13315 запросов на проведение специальных проверок относительно наличия в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сведений о кандидате, а также о достоверности сведений, указанных лицом в декларации и по состоянию на 24.11.2021 – 14972 запроса.

Из них в 2020 г. поступило 2462 запроса относительно претендентов на должности следователей Национальной полиции Украины (18% от общего количества проработанных запросов) и 887 запросов относительно претендентов на должности дознавателей (6%). В 2021 г. поступило 4610 запросов относительно претендентов на должности следователей Национальной полиции Украины (31% от общего количества проработанных запросов) и 1370 запросов относительно претендентов на должности дознавателей (9%). Подавляющее большинство кандидатов на должность следователя и дознавателя выпускники учебных заведений, декларации которых не содержат состояния, и у которых имеются только типичные ошибки их заполнения.

Таким образом, распространение на должности следственных территориальных подразделений Национальной полиции Украины и дознавателей требований об обязательности полных проверок деклараций и проведения специальных проверок в отношении кандидатов представляется нецелесообразным, считает НАПК.

Автор: Наталья Мамченко

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