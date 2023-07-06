Бар, хамам и кинотеатр: СМИ показали фото секретного бронепоезда Путина

Российский диктатор Путин после полномасштабного вторжения рф в Украину пересел на свой секретный бронепоезд. Особенно чтобы добираться до своей резиденции на Валдае.
СМИ опубликовали фото поезда изнутри.
Внутри есть кабинет косметолога, тренажерный зал и даже хамам, а при необходимости в этом вагоне можно спасти жизнь человеку, поскольку установлено необходимое современное медицинское оборудование.
Косметологический кабинет защищен от прослушивания, там установлены «аппаратные средства защиты от утечки акустической информации».
Соседнее помещение - тренажерный зал. Он укомплектован скамьей для пресса, тренажером для гиперэкстензии, степ-платформой, татами, гимнастическим матом и гантелями весом до восьми килограммов.
По данным центра «Досье» сейчас строят еще «вагон-зал с мультимедиацентром», второй спортивно-оздоровительный вагон, а также 2 люксовых вагона.
Сообщается, что на обслуживании для Путина 22 вагона, 8 из которых изготовили еще во времена СССР, другие строились с 2004 года. Не все вагоны используются одновременно.
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