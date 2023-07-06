Кувалда, оружие и парики: что нашли в доме Пригожина во время обыска, фото

Российские СМИ опубликовали фото якобы из особняка и офиса главаря ЧПК «Вагнер» Евгения Пригожина, где проводились обыски.
В двухэтажном особняке было найдено много оружия, коробки денег, парики, кувалду для переговоров и личную комнату для молитв с множеством икон.
В большом дворе есть собственная вертолетная площадка, а в доме – бассейн, сауна, тренажерный зал и медкабинет.
Фото: Telegram-каналы
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