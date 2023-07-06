Кувалда, оружие и парики: что нашли в доме Пригожина во время обыска, фото

В доме Пригожина обнаружили коробки денег, кувалду для переговоров и личную комнату для молитв с множеством икон.

Российские СМИ опубликовали фото якобы из особняка и офиса главаря ЧПК «Вагнер» Евгения Пригожина, где проводились обыски.

В двухэтажном особняке было найдено много оружия, коробки денег, парики, кувалду для переговоров и личную комнату для молитв с множеством икон.

В большом дворе есть собственная вертолетная площадка, а в доме – бассейн, сауна, тренажерный зал и медкабинет.

Фото: Telegram-каналы

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