Стало известно, какими ракетами рф атаковала Львов и сколько удалось сбить

Враг атаковал Львов ракетами «Калибр».

Фото: zn.ua

В ночь на четверг, 6 июля, силы ПВО уничтожили 7 из 10 ракет типа «Калибр», которыми россия атаковала Украину, в частности Львов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

«В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил удалось уничтожить всего семь из десяти крылатых ракет «Калибр», - говорится в сообщении.

Около 1:00 оккупанты нанесли удар с акватории Черного моря. С надводных носителей и подлодок осуществлены пуски крылатых ракет «Калибр».

«Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад», - рассказали в Воздушных силах.

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