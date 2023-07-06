Стало відомо, якими ракетами рф атакувала Львів і скільки вдалося збити

Ворог атакував Львів ракетами «Калібр».

Фото: zn.ua

В ніч на четвер, 6 липня, сили ППО знищили 7 з 10 ракет типу «Калібр», якими росія атакувала Україну, зокрема Львів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет «Калібр», - йдеться в повідомленні.

Близько 1:00 окупанти завдали удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет «Калібр».

«Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід», - розповіли у Повітряних силах.

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