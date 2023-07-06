Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Суддю, що виправдовувала напад РФ на Україну, допомогли задокументувати колеги

Суддя Звенигородського райсуду Черкаської області Світлана Федорець наговорила на роботі на кримінальне провадження.

Судді, депутати та держслужбовці повинні будуть декларувати купівлю валюти на суму більше 3500 доларів

Кабмін зареєстрував законопроект, яким пропонується ввести обов’язок декларувати операції з купівлі-продажу валюти, якщо розмір правочину перевищує 134 тисячі грн.

Адвокат у справі Сенниченка: «Рішення ВАКС остаточне, апеляція НАБУ і САП не відповідає закону»

Адвокат у справі Сенниченка про рішення ВАКС: НАБУ і САП вручали підозри неправомірно, строки слідства подовжено незаконно.

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді Світлани Федорець під вартою

Суддя підозрюється у підтримці агресії РФ проти України.

Обвинувачений підірвав вибуховий пристрій в Шевченківському райсуді Києва, є заручники

У Шевченківському райсуді столиці справжні бойові дії.

  1. В Україні

Вибухи в Шевченківському райсуді Києва: у поліції показали відео спецоперації

08:59, 6 липня 2023
Поліція показала деякі деталі спецоперації у Шевченківському райсуді Києва.
Вибухи в Шевченківському райсуді Києва: у поліції показали відео спецоперації
Фото: скріншот
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У середу, 5 липня, Національна поліція України оприлюднила відео з місця проведення спецоперації у Шевченківському районному суді Києва, в результаті якої загинув підсудний Ігор Гуменюк, який влаштував вибух і спробував утекти.

На відео показано прибуття правоохоронців та інших служб на місце події, захід КОРДівців до приміщення суду.

Деталі штурму не оприлюднюються. Поліцейські показали лише, як двох поранених КОРДівців забирають медики.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», обвинуваченйй у справі «вибухів під Верховною Радою 31 серпня 2015 року» Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні Шевченківського райсуду підірвав вибуховий пристрій, який якимось чином зміг пронести в суд.

Територію навколо Шевченківського райсуду оточили правоохоронці.

Було встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій, повідомили в Офісі Генпрокурора. 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова