Вибухи в Шевченківському райсуді Києва: у поліції показали відео спецоперації

Поліція показала деякі деталі спецоперації у Шевченківському райсуді Києва.

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У середу, 5 липня, Національна поліція України оприлюднила відео з місця проведення спецоперації у Шевченківському районному суді Києва, в результаті якої загинув підсудний Ігор Гуменюк, який влаштував вибух і спробував утекти.

На відео показано прибуття правоохоронців та інших служб на місце події, захід КОРДівців до приміщення суду.

Деталі штурму не оприлюднюються. Поліцейські показали лише, як двох поранених КОРДівців забирають медики.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», обвинуваченйй у справі «вибухів під Верховною Радою 31 серпня 2015 року» Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні Шевченківського райсуду підірвав вибуховий пристрій, який якимось чином зміг пронести в суд.

Територію навколо Шевченківського райсуду оточили правоохоронці.

Було встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій, повідомили в Офісі Генпрокурора.

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