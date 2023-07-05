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Внаслідок вибуху у Шевченківському райсуді постраждали, попередньо, двоє правоохоронців, — Офіс Генпрокурора

19:38, 5 липня 2023
Розпочато розслідування, зловмисника намагаються затримати. Також на місці події перебуває міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Внаслідок вибуху у Шевченківському райсуді постраждали, попередньо, двоє правоохоронців, — Офіс Генпрокурора
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Як відомо, у Шевченківському районному суді пролунав вибух. Згодом з'ясувалося, що вибухівку там підірвав підсудний, якого доправили до будівлі нацгвардійці.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти, вчинене способом небезпечним для життя багатьох людей, повідомляє Офіс Генпрокурора.

5 липня 2023 року біля 17.20 год. на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва.

Попередньо встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій.

Наразі він зачинився в середині конвойного приміщення. Вживаються заходи для його затримання.

Є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців. Дані уточнюються.

На даний час на місці події перебувають прокурори, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.

До Шевченківського райсуду в Києві приїхав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Суспільне. 

Як повідомили «Судово-юридичній газеті» джерела в суді, обвинуваченйй у справі «вибухів під Верховною Радою 31 серпня 2015 року» Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні Шевченківського райсуду підірвав вибуховий пристрій, який якимось чином зміг пронести в суд.

Територію навколо Шевченківського райсуду оточили правоохоронці.

Згодом у суді пролунав ще один вибух, повідомили очевидці. 

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