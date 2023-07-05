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У Шевченківському райсуді стався ще один вибух — ЗМІ

19:19, 5 липня 2023
Попередньо з будівлі суду вибіг поліцейський і вимагав швидкої допомоги.
У Шевченківському райсуді стався ще один вибух — ЗМІ
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У Шевченківському суді Києва знову пролунав звук, схожий на вибух. Попередньо з будівлі суду вибіг поліцейський і вимагав швидкої допомоги. Про це повідомляють у Телеграм-каналах, додаючи відео. 

Як повідомили «Судово-юридичній газеті» джерела в суді, обвинуваченйй у справі «вибухів під Верховною Радою 31 серпня 2015 року» Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні Шевченківського райсуду підірвав вибуховий пристрій, який якимось чином зміг пронести в суд.

Територію навколо Шевченківського райсуду оточили правоохоронці.

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