В Шевченковском райсуде произошел еще один взрыв - СМИ

Предварительно из здания суда выбежал полицейский и потребовал скорой помощи.

У Шевченківському суді Києва знову пролунав звук, схожий на вибух. Попередньо з будівлі суду вибіг поліцейський і вимагав швидкої допомоги. Про це повідомляють у Телеграм-каналах, додаючи відео.

Як повідомили «Судово-юридичній газеті» джерела в суді, обвинуваченйй у справі «вибухів під Верховною Радою 31 серпня 2015 року» Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні Шевченківського райсуду підірвав вибуховий пристрій, який якимось чином зміг пронести в суд.

Територію навколо Шевченківського райсуду оточили правоохоронці.

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