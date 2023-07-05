Внаслідок вибуху у Шевченківському райсуді Києва є мінімум двоє постраждалих, їх винесли на ношах, відео

На місці події багато силовиків і швидкі.

Фото: Укрінформ

Внаслідок вибуху у Шевченківському райсуді Києва, де обвинувачений взяв заручників, є мінімум двоє постраждалих, їх винесли на ношах. Відповідне відео публікують у Телеграм-каналах.

Як повідомили «Судово-юридичній газеті» джерела в суді, обвинуваченйй у справі «вибухів під Верховною Радою 31 серпня 2015 року» Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні Шевченківського райсуду підірвав вибуховий пристрій, який якимось чином зміг пронести в суд.

Територію навколо Шевченківського райсуду оточили правоохоронці.

Згодом у суді пролунав ще один вибух, повідомили очевидці.

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