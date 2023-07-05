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Следственная судья Сосновского райсуда Черкасс Елена Борейко грубо нарушила нормы Инструкции по делопроизводству

Следственная судья Сосновского райсуда Черкасс Елена Борейко выдает сторонам уголовного производства определения без соблюдения требований Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах Украины.

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В результате взрыва в Шевченковском райсуде Киева есть минимум двое пострадавших, их вынесли на носилках, видео

19:17, 5 июля 2023
На месте происшествия много силовиков и скорые.
В результате взрыва в Шевченковском райсуде Киева есть минимум двое пострадавших, их вынесли на носилках, видео
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Внаслідок вибуху у Шевченківському райсуді Києва, де обвинувачений взяв заручників, є мінімум двоє постраждалих, їх винесли на ношах. Відповідне відео публікують у Телеграм-каналах.

Як повідомили «Судово-юридичній газеті» джерела в суді, обвинуваченйй у справі «вибухів під Верховною Радою 31 серпня 2015 року» Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні Шевченківського райсуду підірвав вибуховий пристрій, який якимось чином зміг пронести в суд.

Територію навколо Шевченківського райсуду оточили правоохоронці.

Згодом у суді пролунав ще один вибух, повідомили очевидці. 

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