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Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді, загинув на місці події

19:55, 5 липня 2023
За попередньою інформацією, він підірвав себе — повідомив голова МВС Клименко.
Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді, загинув на місці події
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Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у Шевченківському суді, загинув на місці події. Про це повідомляє МВС.

За попередньою інформацією, він підірвав себе. Під час штурму приміщення поранено двох бійців Корда. Їхнє життя врятували щити, з якими рухалися спецназівці, розповів голова МВС Ігор Клименко.

Як повідомили «Судово-юридичній газеті» джерела в суді, обвинуваченйй у справі «вибухів під Верховною Радою 31 серпня 2015 року» Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні Шевченківського райсуду підірвав вибуховий пристрій, який якимось чином зміг пронести в суд.

Територію навколо Шевченківського райсуду оточили правоохоронці.

Попередньо встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій, повідомили в Офісі Генпрокурора. 

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