Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Адвокат у справі Сенниченка: «Рішення ВАКС остаточне, апеляція НАБУ і САП не відповідає закону»

Адвокат у справі Сенниченка про рішення ВАКС: НАБУ і САП вручали підозри неправомірно, строки слідства подовжено незаконно.

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді Світлани Федорець під вартою

Суддя підозрюється у підтримці агресії РФ проти України.

Обвинувачений підірвав вибуховий пристрій в Шевченківському райсуді Києва, є заручники

У Шевченківському райсуді столиці справжні бойові дії.

Конкурс на посади прокурорів Офісу Генпрокурора – є нові додаткові вакансії

Офіс Генпрокурора хоче заповнити вже 58 вакантних посад прокурорів, строк подання документів – до 27 липня.

Депутати підтримали законопроєкт Зеленського про скасування святкування Різдва 7 січня

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендує депутатам схвалити за основу та в цілому президентський законопроєкт про скасування святкування Різдва 7 січня, а також зміну дат святкування Дня Захисників та захисниць та Дня Української Державності.

  1. В Україні

Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 18 юросіб з Москви, Кіпру та Люксембургу

19:52, 5 липня 2023
У списку юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, 18 компаній, із яких сім зареєстровані в рф, дев'ять - на Кіпрі, одна - у Люксембурзі та одна - на Британських Віргінських Островах.
Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 18 юросіб з Москви, Кіпру та Люксембургу
Фото: ОП
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 5 липня 2023 року про запровадження санкцій проти 18 юридичних осіб, які зареєстровані на Кіпрі, Москві та Люксембурзі. Відповідний указопубліковано на сайті Президента.

"Санкції проти даних юридичних осіб запроваджено на 10 років", — йдеться в указі.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У доданому списку юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, загалом 18 компаній, із яких сім зареєстровані в рф, дев'ять - на Кіпрі, одна - у Люксембурзі та одна - на Британських Віргінських Островах.

Серед компаній, що потрапили під санкції, - ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, "АС-Холдинг", "АБ Холдинг", "Альфа Страхування", "Альфа Капітал Холдінгз Лімітед", "ЮНС-Холдинг", Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd та інші.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Іванна Климпуш-Цинцадзе
    голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
  • Маргарита Цховребова
    Маргарита Цховребова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Собина
    Ольга Собина
    суддя Сумського апеляційного суду