Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 18 юросіб з Москви, Кіпру та Люксембургу

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 5 липня 2023 року про запровадження санкцій проти 18 юридичних осіб, які зареєстровані на Кіпрі, Москві та Люксембурзі. Відповідний указопубліковано на сайті Президента.

"Санкції проти даних юридичних осіб запроваджено на 10 років", — йдеться в указі.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У доданому списку юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, загалом 18 компаній, із яких сім зареєстровані в рф, дев'ять - на Кіпрі, одна - у Люксембурзі та одна - на Британських Віргінських Островах.

Серед компаній, що потрапили під санкції, - ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, "АС-Холдинг", "АБ Холдинг", "Альфа Страхування", "Альфа Капітал Холдінгз Лімітед", "ЮНС-Холдинг", Selin Ltd. EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd та інші.

