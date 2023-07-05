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  1. В Украине

Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против 18 юрлиц из Москвы, Кипра и Люксембурга

19:52, 5 июля 2023
В списке юридических лиц, в отношении которых введены санкции, 18 компаний, из которых семь зарегистрированы в россии, девять - на Кипре, одна - в Люксембурге и одна - на Британских Виргинских Островах.
Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против 18 юрлиц из Москвы, Кипра и Люксембурга
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 5 июля 2023 г. о введении санкций против 18 юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, Москве и Люксембурге. Соответствующий указ опубликован на сайте Президента.

"Санкции против данных юридических лиц введены на 10 лет", - говорится в указе.

Отмечается, что контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Указ вступает в силу дня опубликования.

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