Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против 18 юрлиц из Москвы, Кипра и Люксембурга

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 5 июля 2023 г. о введении санкций против 18 юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, Москве и Люксембурге. Соответствующий указ опубликован на сайте Президента.
"Санкции против данных юридических лиц введены на 10 лет", - говорится в указе.
Отмечается, что контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
Указ вступает в силу дня опубликования.
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