Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против 18 юрлиц из Москвы, Кипра и Люксембурга

В списке юридических лиц, в отношении которых введены санкции, 18 компаний, из которых семь зарегистрированы в россии, девять - на Кипре, одна - в Люксембурге и одна - на Британских Виргинских Островах.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 5 июля 2023 г. о введении санкций против 18 юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, Москве и Люксембурге. Соответствующий указ опубликован на сайте Президента.

"Санкции против данных юридических лиц введены на 10 лет", - говорится в указе.

Отмечается, что контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.