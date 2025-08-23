Понад мільйон гривень збитків: на Вінниччині викрили схему розкрадання бюджетних коштів

Підприємиця та спільник «заробили» 1 млн гривень на фіктивному ремонті дороги.

На Вінниччині підприємицю та її спільника підозрюють у розкраданні понад мільйона гривень під час фіктивного ремонту дороги, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, наприкінці 2022 року підозрювані розробили схему розкрадання коштів місцевого бюджету. Вони уклали з Оратівською селищною радою договір підряду на капітальний ремонт сільської дороги й створили лише видимість повного виконання робіт.

У результаті підприємиця отримала майже 1,5 млн грн, хоча експертиза згодом встановила невідповідність обсягів та якості робіт більш ніж на 1 млн грн. Таким чином, громада зазнала значних збитків.

Наразі прокурори звернулися до суду з клопотанням про взяття підозрюваних під варту.

Крім того, слідчі встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до оборудки.

