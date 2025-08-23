Более миллиона гривен убытков: в Винницкой области разоблачили схему хищения бюджетных средств

Предприниматель и сообщник «заработали» 1 млн гривен на фиктивном ремонте дороги.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области предприниматель и ее сообщник подозреваются в хищении более миллиона гривен во время фиктивного ремонта дороги, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в конце 2022 подозреваемые разработали схему хищения средств местного бюджета. Они заключили с Оратовский поселковым советом договор подряда на капитальный ремонт сельской дороги и создали лишь видимость полного выполнения работ.

В результате предпринимательница получила почти 1,5 млн. грн., хотя экспертиза впоследствии установила несоответствие объемов и качества работ более чем на 1 млн. грн. Таким образом, община понесла значительные убытки.

Сейчас прокуроры обратились в суд с ходатайством о взятии подозреваемых под стражу.

Кроме того, следователи устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к сделке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.