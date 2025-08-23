Практика судів
В Україні відзначають День Державного прапора

08:02, 23 серпня 2025
День Державного прапора України відзначають 23 серпня.
В Україні відзначають День Державного прапора
В Україні 23 серпня відзначають День Державного прапора. Офіційний статус свято отримало завдяки указу Леоніда Кучми № 987/2004 від 23 серпня 2004 року.

У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Днем Державного прапора України обрали 23 серпня - цього дня, у далекому 1991-му, народні депутати урочисто внесли синьо-жовтий стяг до сесійної зали Верховної Ради.

«Судово-юридична газета» щиро вітає з Днем Державного прапора України! Наш стяг – це символ свободи, сили та гідності, який об’єднує українців у боротьбі та творенні майбутнього. Нехай синьо-жовтий прапор завжди нагадує нам про незламність і любов до рідної землі.

Бажаємо, щоб під цим прапором розквітала сильна та незалежна Україна! 

З Днем Державного прапора, Україно!

