В Украине отмечают День Государственного флага

День Государственного флага Украины отмечается 23 августа.

В Украине 23 августа отмечают День Государственного флага. Официальный статус праздник получил благодаря указу Леонида Кучмы №987/2004 от 23 августа 2004 года.

В 2009 году были внесены изменения в этот указ и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Днем Государственного флага Украины избрали 23 августа - в этот день, в далеком 1991-м, народные депутаты торжественно внесли сине-желтое знамя в сессионный зал Верховной Рады.

«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Днем Государственного флага Украины! Наш флаг – это символ свободы, силы и достоинства, объединяющий украинцев в борьбе и творении будущего. Пусть сине-желтое знамя всегда напоминает нам о несокрушимости и любви к родной земле.

Желаем, чтобы под этим флагом расцветала сильная и независимая Украина!

С Днем Государственного флага, Украина!

