Загинув український пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар

Сергій Бондар загинув після виконання бойового завдання при заході літака на посадку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уночі 23 серпня після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 року народження", - розповіли Повітряні сили.

Причини та обставини катастрофи встановлюють.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.