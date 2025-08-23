Погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь

Сергей Бондарь погиб после выполнения боевого задания при заходе самолета на посадку.

Ночью 23 августа после выполнения боевого задания при заходе на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"После выполнения боевого задания при заходе на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 года рождения", - рассказали Воздушные силы.

Причины и обстоятельства крушения устанавливают.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему пилоту F-16 Максиму Устименко.

