Погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь

Ночью 23 августа после выполнения боевого задания при заходе на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"После выполнения боевого задания при заходе на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 года рождения", - рассказали Воздушные силы.
Причины и обстоятельства крушения устанавливают.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему пилоту F-16 Максиму Устименко.
