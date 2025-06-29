Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку

Загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Фото: facebook.com/kpszsu

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Як відомо, в ніч на 29 червня Росія завдала масованого удару по Україні, багато цілей було спрямовано на Захід. Згодом стало відомо, що на літаку F-16 загинув український пілот Максим Устименко, який відбивав масовану нічну атаку.

29 червня Президента України Володимир Зеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». Відповідний указ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» УСТИМЕНКУ Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно)», - сказано в тексті указу.

Згодом Володимир Зеленський зробив заяву щодо цього рішення.

«Щойно підписав указ про відзначення званням Герой України Максима Устименка – українського льотчика, одного з найкращих наших пілотів. На жаль, посмертно. Сьогодні він загинув, захищаючи наше небо, наших людей від чергової російської масованої атаки – було більш ніж 500 ударних дронів і ракет тільки за одну минулу ніч. Більшість із них було збито.

Максим Устименко воював ще з часів АТО, він освоїв чотири типи літаків, і на його рахунку – дійсно важливі результати для України. Боляче втрачати таких людей. Мої співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Вічна пам’ять!», - сказав Президент.

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