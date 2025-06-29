На літаку F-16 загинув український пілот Максим Устименко, який відбивав масовану нічну атаку

Пілоту вдалося збити сім повітряних цілей.

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Під час масованої атаки в ніч на 29 червня загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко 1993 року народження. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пілот збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останнього — його літак отримав пошкодження і почав втрачати висоту. Він не встиг катапультуватися.

"Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!", - розповіли у ПС.

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