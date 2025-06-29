На самолете F-16 погиб украинский пилот Максим Устименко, который отражал массированную ночную атаку

Пилоту удалось сбить семь воздушных целей.

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Во время массированной атаки в ночь на 29 июня погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко 1993 года рождения. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пилот сбил семь воздушных целей. Во время отработки последнего его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Он не успел катапультироваться.

"Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел... Погиб, как Герой!", - рассказали в ВС.

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