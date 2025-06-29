Расторжение договора купли-продажи недвижимого имущества: какие налоговые последствия

В ГНС объясняют, что если договор купли-продажи недвижимости между физлицами был расторгнут после перехода права собственности, такая сделка все равно считается продажей, и доход от нее облагается налогом согласно правилам, предусмотренным для продажи недвижимого имущества.

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Налоговая служба в Тернопольской области рассказывает о налоговых последствиях для физических лиц при расторжении договора купли-продажи недвижимого имущества.

Указывается, что договор купли-продажи — это соглашение, согласно которому одна сторона, продавец, передаёт или обязуется передать имущество в собственность другой стороне — покупателю, а покупатель, в свою очередь, принимает или обязуется принять имущество и уплатить за него определённую сумму денег. Все права собственности на недвижимость, включая обременения, их возникновение, переход или прекращение, должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Такая регистрация подтверждает, что государство официально признаёт переход или изменение прав на недвижимое имущество. Без неё сделка считается незавершённой в части приобретения или прекращения права собственности.

Если стороны по определённым причинам решают изменить или расторгнуть заключённый договор, это допускается только по их обоюдному согласию, если иное не предусмотрено законом или самим договором. Однако если расторжение договора произошло после передачи права собственности, такое действие приравнивается к продаже имущества. То есть, если право собственности уже перешло к покупателю, а затем стороны отменили сделку, налоговые последствия для продавца будут такими же, как и в случае обычной продажи.

Доходы физического лица, полученные в результате таких операций, включаются в его общий налогооблагаемый доход. Это означает, что продавец обязан уплатить налог с дохода, полученного от продажи недвижимого имущества. Особенности налогообложения таких доходов зависят от количества операций и типа имущества. Например, если физическое лицо в течение одного налогового года продаёт только один объект недвижимости (жилой дом, квартиру, земельный участок), который находился в его собственности более трёх лет, такой доход не подлежит налогообложению. Исключением является имущество, полученное в наследство — в таком случае требование о трёхлетнем владении не применяется.

Если же в течение года лицо продаёт второй объект недвижимости, доход от него подлежит налогообложению по ставке 5 процентов. В случае продажи третьего и каждого следующего объекта применяется ставка 18 процентов. Однако если проданное имущество было получено в наследство, даже доход от третьего объекта облагается по льготной ставке 5 процентов. То же самое касается продажи объектов незавершённого строительства или прав по договорам на такое имущество. Если оно получено в наследство — действует сниженная ставка.

Помимо налога на доходы физических лиц, такой доход также облагается военным сбором. Ставка этого сбора составляет 1,5 процента от суммы полученного дохода.

Таким образом, если договор купли-продажи недвижимости между физическими лицами был расторгнут после перехода права собственности, такая операция всё равно считается продажей, и доход от неё облагается налогом согласно правилам, предусмотренным для продажи недвижимого имущества.

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