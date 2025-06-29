Под массированным ударом был Запад Украины — что известно о последствиях ночного обстрела

Оккупанты били по критической инфраструктуре Львовщины.

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В ночь на 29 июня враг массово атаковал Украину ракетами и «шахедами». На этот раз большинство целей было направлено на Запад страны.

Львовская область

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, ночью враг атаковал Львовщину беспилотниками и крылатыми ракетами. Обошлось без жертв и пострадавших.

«Оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области. На месте работают все профильные службы», — добавил он.

Ивано-Франковская область

РФ атаковала Ивано-Франковскую область ракетами и ударными дронами. Обломки вражеских целей повредили частные домохозяйства. Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

«В результате массированного обстрела обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Большеовцевской громад Ивано-Франковского района», — говорится в сообщении.

В селе Васючин повреждены окна здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ и частично — деревянная колокольня.

В селе Нараевка — травмирована женщина. Её госпитализировали в медицинское учреждение. Поврежден жилой дом.

Обошлось без погибших.

Также взрывы слышали Тернопольская, Хмельницкая, Волынская, Ровенская области. Там работала ПВО.

Кроме этого враг атаковал другие области:

Днепропетровская область

С вечера и до утра силы ПВО уничтожили 12 российских дронов. По данным ОВА, Никопольщина была атакована беспилотниками и артиллерией. Обошлось без пострадавших.

Полтавская область

Как сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, в результате комбинированной атаки врага в Кременчугском районе было атаковано одно из предприятий, произошёл пожар.

Черкасская область

«Из-за вражеских атак имеются последствия для гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, трое пострадавших», — сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Запорожье

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров сообщил о ракетном ударе по городу, в результате которого повреждено производственное помещение одного из предприятий. Информация о пострадавших не поступала.

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