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Під масованим ударом був Захід України — що відомо про наслідки нічного обстрілу

08:22, 29 червня 2025
Окупанти били по критичній інфраструктуріі Львівщини.
Під масованим ударом був Захід України — що відомо про наслідки нічного обстрілу
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В ніч на 29 червня ворог масовано атакував Україну ракетами та шахедами. Цього разу більшість цілей була спрямова на Захід країни.

Львівська область

Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, вночі ворог атакував Львівщину безпілотниками та крилатими ракетами. Обійшлося без жертв і постраждалих.

"Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби", - додав він.

Івано-Франківська область

РФ атакувала Івано-Франківську область ракетами і ударними дронами. Уламки ворожих цілей пошкодили приватні домогосподарства. Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Унаслідок масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району", — ідеться у повідомленні.

У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев’яну дзвіницю.

У селі Нараївка — травмовано жінку. Її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено житловий будинок.

Обійшлося без загиблих.

Також вибухи чула Тернопільська, Хмельницька, Волинська, Рівненська області. Там працювала ППО.

Крім цього ворог атакував інші області:

Дніпропетровська область

З вечора і до ранку сили ППО знищили 12 російських дронів. За даними ОВА, Нікопольщина була атакована безпілотками та артилерією. Обійшлося без постраждалих.

Полтавська область

Як повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, внаслідок комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств, сталася пожежа.

Черкаська область

"Через ворожі атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури. За попередніми даними, троє постраждалих", - повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Запоріжжя

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про ракетний удар по місту, внаслідок якого ушкоджено виробниче приміщення одного з підприємств. Інформація про постраждалих не надходила.

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