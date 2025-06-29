У Британії два ведмеді втекли з вольєра та з’їли тижневий запас меду, відео

Втеча сталася в заповіднику Wildwood Trust — солодкого рейду тварини самі повернулися до вольєра та заснули.

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У заповіднику Wildwood Trust у Девоні, що на південному заході Англії, двоє ведмедів на ім’я Міш і Люсі вирвалися зі свого вольєра й влаштували коротку, але солодку «втечу». Тварини одразу попрямували до продуктового складу, де поласували тижневим запасом меду та іншими смаколиками. Про це повідомляє Independent.

За словами представників заповідника, жодної загрози для відвідувачів не було — гостей парку одразу перемістили до безпечного приміщення. Ведмедів увесь час моніторили — як із землі, так і через камери спостереження.

«Міш і Люсі, обом по чотири роки, спокійно повернулися до свого вольєра та заснули», — повідомили в Wildwood Trust.

Поліція також прибувала на місце події — за стандартною процедурою. Наразі триває розслідування, яке має з’ясувати, як саме тварини змогли залишити вольєр.

«Вольєр вже перевірено — він є безпечним. Ми вдячні персоналу та відвідувачам за швидку реакцію, яка допомогла швидко та безпечно вирішити ситуацію», — додали в заповіднику.

Міш і Люсі — рідні брат й сестра. Їх ще ведмежатами знайшли покинутими у заметі в горах Албанії. Попри кілька спроб повернути тварин до дикої природи, стало очевидно, що вони не виживуть самостійно. Після благодійної кампанії у 2020 році ведмедів спочатку перевезли до заповідника в графстві Кент, а вже у 2021-му — переселили на постійне місце в Девоні.

Міш відомий як грайливий ведмідь, який обожнює плескатися в басейні та гойдатися в гамаку. Люсі ж найбільше любить проводити час із братом і лазити по деревах. Щодня ведмеді з’їдають кілька кілограмів ягід, овочів, фруктів, насіння, риби та м’яса.

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