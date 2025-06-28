У Південній Кореї затримали американців за спробу переправити до КНДР рис, долари й Біблії

Громадяни США намагалися передати 1600 пластикових пляшок до Північної Кореї через море.

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У Південній Кореї затримали шістьох американців за спробу переправити до Північної Кореї рис, Біблії та долари в пластикових пляшках. Про це повідомляє Independent.

Шестеро громадян США опинилися під слідством у Південній Кореї після того, як їх спіймали на спробі відправити на територію КНДР контейнери з «гуманітарною та релігійною допомогою».

Затримання відбулося на острові Кванхва, що розташований неподалік від морського кордону з Північною Кореєю.

За попередніми даними, американці намагалися запустити в море близько 1 600 пластикових пляшок, наповнених рисом, банкнотами в доларах США та примірниками Біблії — розраховуючи, що приплив перенесе їх у напрямку КНДР.

Правоохоронці зазначають, що громадяни США наразі перебувають під слідством за ймовірне порушення південнокорейського законодавства про управління безпекою та надзвичайними ситуаціями.

Чи робили затримані подібні спроби раніше — поки невідомо.

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