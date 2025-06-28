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YouTube заборонить особам молодше 16 років проводити прямі ефіри без дорослих

21:28, 28 червня 2025
Нові правила почнуть діяти з 22 липня 2025 року та стосуватимуться як власників каналів, так і учасників трансляцій.
YouTube заборонить особам молодше 16 років проводити прямі ефіри без дорослих
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З 22 липня 2025 року платформа YouTube підвищить мінімальний вік для користувачів, які хочуть вести прямі трансляції. Відтепер стримити зможуть лише ті, кому виповнилося 16 років. Раніше дозволено було з 13 років. Про це йдеться в оновлених правилах сервісу.

Нововведення стосуються як власників каналів, так і учасників ефірів. Підлітки віком від 13 до 15 років зможуть з’являтися в трансляціях лише у присутності дорослого. Інакше YouTube може вимкнути чат або навіть тимчасово обмежити доступ до ефірів та деяких функцій.

Також платформа попереджає: в майбутньому стрими без нагляду дорослого припинятимуться автоматично, а акаунти можуть втратити можливість проводити трансляції.

YouTube також нагадав про порушення, які можуть призвести до блокування:

  • участь неповнолітніх без супроводу;
  • демонстрація зброї;
  • порушення авторських прав;
  • невідповідність правилам спільноти.

У разі блокування заборонено створювати інший канал для обходу обмежень — це може призвести до повного видалення акаунта.

Крім того, неповнолітнім рекомендують:

  • не ділитися особистою інформацією;
  • користуватися налаштуваннями конфіденційності;
  • інформувати батьків або опікунів;
  • призначати модераторів чату.

Платформа також нагадала: якщо канал або трансляцію позначено як «Створено для дітей», деякі функції будуть автоматично вимкнені — серед них чат, коментарі, персоналізована реклама та нагадування.

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