Із яких доходів не потрібно платити податки — перелік

В Україні окремі види доходів громадян не обкладаються податками. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Зокрема, не оподатковується:
Повний перелік визначено ст. 165 Податкового кодексу України.
Чи треба платити податки з подарунків
Ні, якщо вартість дарунків (в т.ч. призів переможцям та призерам спортивних змагань) не перевищує 25% мінімальної заробітної плати. У 2025 р. — це 2 000 грн.
Виняток — грошові виплати у будь-якій сумі.
Чи треба платити податок за спадщину
Якщо спадщину отримують близькі родичі спадкодавця (перший чи другий ступінь споріднення), податок з неї не беруть.
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