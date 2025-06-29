Із яких доходів не потрібно платити податки — перелік

Деякі соціальні виплати, допомога родинам військових, подарунки та спадщина від близьких родичів не підлягають оподаткуванню.

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В Україні окремі види доходів громадян не обкладаються податками. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Зокрема, не оподатковується:

державна допомога членам сімей загиблих військових, поліцейських

державні премії або стипендій України

допомога жертвам нацистських переслідувань або їх спадкоємцям

допомога людям, визнаним репресованими або реабілітованими згідно із законом, або їх спадкоємцям

пенсія або щомісячне довічне грошове утримання

грошова компенсація військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення

щорічна разова грошова допомога ветеранам війни

грошова допомога (у тому числі в натуральній формі), що надається фізичним особам або членам їхніх сімей (діти, дружина, батьки), військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією.

Повний перелік визначено ст. 165 Податкового кодексу України.

Чи треба платити податки з подарунків

Ні, якщо вартість дарунків (в т.ч. призів переможцям та призерам спортивних змагань) не перевищує 25% мінімальної заробітної плати. У 2025 р. — це 2 000 грн.

Виняток — грошові виплати у будь-якій сумі.

Чи треба платити податок за спадщину

Якщо спадщину отримують близькі родичі спадкодавця (перший чи другий ступінь споріднення), податок з неї не беруть.

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