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Із яких доходів не потрібно платити податки — перелік

07:55, 29 червня 2025
Деякі соціальні виплати, допомога родинам військових, подарунки та спадщина від близьких родичів не підлягають оподаткуванню.
Із яких доходів не потрібно платити податки — перелік
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В Україні окремі види доходів громадян не обкладаються податками. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Зокрема, не оподатковується: 

  • державна допомога членам сімей загиблих військових, поліцейських
  • державні премії або стипендій України
  • допомога жертвам нацистських переслідувань або їх спадкоємцям
  • допомога людям, визнаним репресованими або реабілітованими згідно із законом, або їх спадкоємцям
  • пенсія або щомісячне довічне грошове утримання
  • грошова компенсація військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення
  • щорічна разова грошова допомога ветеранам війни
  • грошова допомога (у тому числі в натуральній формі), що надається фізичним особам або членам їхніх сімей (діти, дружина, батьки), військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією.

Повний перелік визначено ст. 165 Податкового кодексу України.

Чи треба платити податки з подарунків

Ні, якщо вартість дарунків (в т.ч. призів переможцям та призерам спортивних змагань) не перевищує 25% мінімальної заробітної плати. У 2025 р. — це 2 000 грн. 

Виняток — грошові виплати у будь-якій сумі.

Чи треба платити податок за спадщину 

Якщо спадщину отримують близькі родичі спадкодавця (перший чи другий ступінь споріднення), податок з неї не беруть.

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