С каких доходов не нужно платить налоги — список

Некоторые социальные выплаты, помощь семьям военных, подарки и наследство от близких родственников не подлежат налогообложению.

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В Украине отдельные виды доходов граждан не облагаются налогами. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

В частности, не подлежат налогообложению:

государственная помощь членам семей погибших военнослужащих, полицейских

государственные премии или стипендии Украины

помощь жертвам нацистских преследований или их наследникам

помощь лицам, признанным репрессированными или реабилитированными в соответствии с законом, либо их наследникам

пенсия или ежемесячное пожизненное денежное содержание

денежная компенсация военнослужащим за положенное им для получения жилье

ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны

денежная помощь (в том числе в натуральной форме), предоставляемая физическим лицам или членам их семей (детям, жене, родителям), военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации.

Полный перечень определён в ст. 165 Налогового кодекса Украины.

Нужно ли платить налоги с подарков

Нет, если стоимость подарков (в том числе призов победителям и призёрам спортивных соревнований) не превышает 25% минимальной заработной платы. В 2025 году — это 2000 грн.

Исключение — денежные выплаты в любой сумме.

Нужно ли платить налог за наследство

Если наследство получают близкие родственники наследодателя (первая или вторая степень родства), налог с него не взимается.

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