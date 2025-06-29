С каких доходов не нужно платить налоги — список

В Украине отдельные виды доходов граждан не облагаются налогами. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
В частности, не подлежат налогообложению:
Полный перечень определён в ст. 165 Налогового кодекса Украины.
Нужно ли платить налоги с подарков
Нет, если стоимость подарков (в том числе призов победителям и призёрам спортивных соревнований) не превышает 25% минимальной заработной платы. В 2025 году — это 2000 грн.
Исключение — денежные выплаты в любой сумме.
Нужно ли платить налог за наследство
Если наследство получают близкие родственники наследодателя (первая или вторая степень родства), налог с него не взимается.
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