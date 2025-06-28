Юристи пояснили, чи зобов’язані кафе і ресторани пускати людей до вбиральні

Заклад має право відмовити у доступі до туалету, якщо ви не його клієнт.

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Усі заклади громадського харчування в Україні — незалежно від форми власності — повинні мати туалети. Це передбачено державними будівельними нормами. Однак це не означає, що кожен охочий може скористатися вбиральнею безкоштовно.

Як повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги, власники мають право відмовити у доступі до вбиральні, якщо людина не є клієнтом закладу. Тобто вільний доступ до туалету законом не гарантований.

Водночас органи місцевого самоврядування можуть ухвалювати власні рекомендації щодо забезпечення вільного доступу до санітарних приміщень — особливо в людних місцях або в умовах надзвичайних ситуацій.

Куди звертатися, якщо вас не пустили до вбиральні?

У такому випадку варто звернутися до відділів з питань розвитку підприємництва та захисту прав споживачів, які створені при органах місцевого самоврядування. Вони мають повноваження розглядати подібні скарги та взаємодіяти з підприємцями.

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