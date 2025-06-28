Папа Римський Лев XIV українською мовою висловив підтримку Україні — Зеленський відреагував

У зверненні понтифік висловив підтримку народу та особливо родинам полеглих.

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Папа Римський Лев XIV висловився на підтримку України. На офіційній сторінці понтифіка опублікували заяву про Україну українською мовою.

«Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни. Віра вашого народу зараз піддається важкому випробуванню. Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами й дарує нам свою благодать, що він скаже останнє слово і життя переможе смерть», — написав він у мережі X.

На його пост відреагував Президент Володимир Зеленський.

«Разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир. Також будемо глибоко вдячні за Вашу допомогу в поверненні всіх наших людей – дорослих і дітей, – яких утримують у російському полоні проти їхньої волі», — написав він.

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