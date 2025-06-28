Практика судів
  1. У світі

Папа Римський Лев XIV українською мовою висловив підтримку Україні — Зеленський відреагував

19:57, 28 червня 2025
У зверненні понтифік висловив підтримку народу та особливо родинам полеглих.
Папа Римський Лев XIV українською мовою висловив підтримку Україні — Зеленський відреагував
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Папа Римський Лев XIV висловився на підтримку України. На офіційній сторінці понтифіка опублікували заяву про Україну українською мовою.

«Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни. Віра вашого народу зараз піддається важкому випробуванню. Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами й дарує нам свою благодать, що він скаже останнє слово і життя переможе смерть», — написав він у мережі X.

На його пост відреагував Президент Володимир Зеленський.

«Разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир. Також будемо глибоко вдячні за Вашу допомогу в поверненні всіх наших людей – дорослих і дітей, – яких утримують у російському полоні проти їхньої волі», — написав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

президент Володимир Зеленський Ватикан

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
АМКУ зможе вимагати від постачальників електронних комунікаційних надання інформації щодо абонентів лише на підставі судового рішення – законопроект

Автори законопроекту вказали, що постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг постійно отримують від органів АМКУ вимоги про надання інформації про абонентів.

Нардепи пропонують виключити норму про неприпустимість припинення повноважень Кабміну у період дії воєнного стану

Раніше виник певний правовий спір стосовно того, чи забороняє наразі закон про правовий режим воєнного стану піти у відставку Денису Шмигалю.

Зміна правової позиції ВС щодо повноважень прокурора не є підставою для поновлення такому позивачу строку звернення до суду – Верховний Суд

Прокурор посилався на зміну правозастосовної практики Верховного Суду у 2022–2023 роках як на причину пропуску строку, однак суди визнали ці доводи недостатніми для поновлення строку звернення.

За 2025 рік банки закрили рахунки внаслідок фінансового моніторингу 606 тисячам фізосіб – що далі

Банки закрили рахунки 606 тисячам громадян та 30 тисячам ФОПів в результаті фінмоніторингу – далі пропонується врегулювати ситуацію законом «реєстр дропів».

Чоловік не зміг довести, що 12 років не знав про укладення його дружиною договору дарування, а не договору купівлі-продажу – що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що позивач мав довести неможливість дізнатися про укладення удаваного правочину раніше.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді