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У Швеції помер злочинець, через якого з'явився термін «стокгольмський синдром»

20:15, 28 червня 2025
Кларк Олофссон, який став фігурантом гучного захоплення заручників у 1973 році, помер на 79-му році життя.
У Швеції помер злочинець, через якого з'явився термін «стокгольмський синдром»
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У шведському місті Арвіка на 79-му році життя помер Кларк Олофссон, через яке з'явилося поняття «стокгольмський синдром». Про це повідомила газета Dagens ETC, зазначивши, що чоловік пішов з життя в лікарні після тривалої хвороби.

Більшу частину життя Олофссон провів за ґратами. Востаннє він вийшов на волю у 2018 році після відбуття тюремного терміну в Бельгії за участь у наркотрафіку.

Світову славу він здобув 23 серпня 1973 року після інциденту з пограбуванням банку на площі Норрмальмсторг у центрі Стокгольма.

Того дня колишній співкамерник Олофссона Ян-Ерік Ульссон — увірвався до відділення банку Kreditbanken, захопив чотирьох заручників і зажадав звільнити Олофссона з в’язниці та доставити до нього. Поліція пішла на ці вимоги. Шестеро діб злочинці утримували людей у приміщенні банку. Однак поводилися нетипово для захоплення заручників — дозволяли заручникам виходити на вулицю при нападах клаустрофобії, телефонувати рідним, заспокоювали тих, хто не міг додзвонитися, та підтримували людей, які страждали від нічних жахіть.

Коли до ситуації долучився прем’єр-міністр Швеції Улоф Пальме, одна із заручниць телефоном заявила, що боїться не нападників, а саме поліції. Зрештою спецслужби застосували сльозогінний газ. Усі — як заручники, так і нападники — залишилися живими й не зазнали тяжких ушкоджень. Перед тим як вийти з будівлі, вони обіймалися та тиснули один одному руки.

Саме після цього випадку в психології з’явився термін «стокгольмський синдром» — емоційна прив’язаність заручників до своїх викрадачів.

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злочинець Швеція

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