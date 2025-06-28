«Різав живцем» — у Словаччині самозванець видавав себе за пластичного хірурга

Жінки заявляють, що їх оперували без анестезії, а фото з операцій зловмисник викладав у соцмережі.

Фото: unsplash

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У Братиславі суд засудив до трьох років позбавлення волі Яссина Газі — самозванця, який видавав себе за пластичного хірурга. Він проводив операції на грудях без відповідної ліцензії, без анестезії та з грубим порушенням медичних стандартів. Про це повідомляє видання iDnes.

Газі, який працював на клініці Adelais Clinique, не мав ані дозволу від міністерства охорони здоров’я, ані належної медичної освіти. Він оперував пацієнток у Братиславі. У кількох жінок після операцій виникли серйозні ускладнення й довготривалі проблеми зі здоров’ям.

«Під час останньої операції я кричала від болю, бо все відчувала. Мене буквально різали живцем», — розповіла одна з жінок, які постраждали від рук псевдохірурга.

Одна з пацієнток описала, що перша процедура тривала п’ять годин. Іншу жінку Газі оперував аж сім годин, після чого відправив її до готелю, а наступного дня в нестерильних умовах провів імплантацію. Після цього їй стало зле — швидка допомога приїжджала двічі за одну ніч. Вартість цієї «операції» склала 4500 євро.

Окрім варварських методів, Газі робив фото пацієнток у операційній і публікував їх у соцмережах.

Ще у 2016 році, коли справа вперше набула розголосу, сам Газі намагався виправдатися: «Це непорозуміння. У всьому винна тонка межа між естетичною медициною та естетичною хірургією», — цитує його видання Noviny.sk.

Після викриття клініка, де працював псевдохірург, була закрита. Тодішній голова Братиславського самоврядного краю Павол Фрешо підтвердив: «Вони не мали дозволу ні від нас, ні від міністерства охорони здоров’я».

Наразі вирок суду не є остаточним — як обвинувачений, так і прокуратура подали апеляцію.

Газі також фігурував у кримінальних провадженнях у Відні, куди виїхав після викриття в Словаччині.

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