Суд у Фінляндії вирішив, що жінка має віддати державі свою спідницю — в чому справа

Суд визнав спідницю з вшитою потайною кишенею знаряддям злочину, оскільки жінка систематично використовувала її для крадіжок.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Суд у Фінляндії постановив передати державі спідницю 25-річної жінки, визнавши її знаряддям вчинення злочину. Причина — спідниця була спеціально модифікована для приховування викрадених речей. Про це повідомляє видання Yle.

Інцидент стався у листопаді 2023 року, коли жінка разом з іншою особою намагалася вкрасти товари з магазину в Гельсінкі. Вони ховали під одяг посуд, декоративні чаші та два роботи-пилососи. Загальна вартість майна становила приблизно 800 євро.

Крадіжку не завершили: жінки залишили викрадені речі на іншому відділі магазину й вийшли з приміщення. Суд визнав їх винними у замаху на крадіжку.

Під час розслідування було встановлено, що у спідниці однієї з жінок були розпороті вертикальні шви, а тканини з’єднані так, щоб утворити приховану внутрішню кишеню.

На думку суду, такий одяг ідеально підходив для приховування викраденого — саме тому спідницю було конфісковано як інструмент злочину.

Одна з підозрюваних оскаржила рішення та вимагала повернути спідницю, посилаючись на те, що вона є частиною національного ромського вбрання і має глибоке символічне значення. У своїй скарзі жінка зазначила, що втрата такого одягу — це «ганьба як для неї, так і для родини».

Проте апеляційний суд залишив вирок без змін. Судді визнали, що, попри культурну цінність, жінка свідомо використовувала традиційний одяг для систематичних крадіжок, зокрема протягом 2021–2024 років. Вона має десятки вироків за аналогічні злочини.

Суд підкреслив, що жінка ігнорує закон і не припинила злочинну поведінку, попри численні покарання. Конфіскація спідниці, на думку суду, має на меті запобігання майбутнім крадіжкам, хоча і визнається, що річ не була створена виключно для цього.

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