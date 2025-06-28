На Харківщині вибух у приватному будинку травмував двох неповнолітніх братів — один із них у тяжкому стані

Постраждали двоє хлопчиків — 11 і 15 років.

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У селі Ставище Куп’янського району стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє неповнолітніх братів — 11 і 15 років. Про це повідомила поліція Харківської області.

Інцидент стався 28 червня близько 11:30, коли до поліції надійшло повідомлення з лікарні про госпіталізацію двох дітей із тілесними ушкодженнями. За попередніми даними, хлопці перебували вдома самі та займалися господарськими справами, коли пролунав вибух невстановленого предмета.

Один з братів отримав відкриту черепно-мозкову травму та був у тяжкому стані доставлений до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Інший — отримав опіки руки, медичну допомогу йому надали на місці.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та фахівці поліції, які наразі з’ясовують джерело вибуху та всі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція Харківщини наголошує: розповідайте дітям про небезпеку невідомих предметів. Якщо ви виявили підозрілий предмет — не чіпайте його, а негайно зверніться за номерами 101 або 102.

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