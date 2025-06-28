У Харкові чоловік погрожував підірвати гранату в торговельному центрі

Після конфлікту з незнайомцем 33-річний харків’янин приніс бойову гранату та погрожував підірвати її просто на території ТЦ.

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У Харкові правоохоронці затримали 33-річного місцевого жителя, який під час конфлікту на території торговельного комплексу почав погрожувати людям бойовою гранатою. Про це повідомила поліція Харківської області.

Інцидент стався після того, як у чоловіка виникла суперечка з незнайомцем. Щоб «посилити аргументи», порушник повернувся з дому, тримаючи в руках гранату Ф-1 та запал до неї, і почав погрожувати підірвати вибухівку просто на місці.

На місце події прибули правоохоронці. Вони оперативно затримали агресивного чоловіка. З'ясувалося, що він уже неодноразово був засуджений за майнові злочини.

Під час обшуку в його помешканні правоохоронці виявили ще одну гранату.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк до семи років.

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