Практика судів
  1. В Україні

У Харкові чоловік погрожував підірвати гранату в торговельному центрі

19:19, 28 червня 2025
Після конфлікту з незнайомцем 33-річний харків’янин приніс бойову гранату та погрожував підірвати її просто на території ТЦ.
У Харкові чоловік погрожував підірвати гранату в торговельному центрі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові правоохоронці затримали 33-річного місцевого жителя, який під час конфлікту на території торговельного комплексу почав погрожувати людям бойовою гранатою. Про це повідомила поліція Харківської області.

Інцидент стався після того, як у чоловіка виникла суперечка з незнайомцем. Щоб «посилити аргументи», порушник повернувся з дому, тримаючи в руках гранату Ф-1 та запал до неї, і почав погрожувати підірвати вибухівку просто на місці.

На місце події прибули правоохоронці. Вони оперативно затримали агресивного чоловіка. З'ясувалося, що він уже неодноразово був засуджений за майнові злочини.

Під час обшуку в його помешканні правоохоронці виявили ще одну гранату.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк до семи років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Національна поліція поліція зброя Харків граната боєприпаси

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
АМКУ зможе вимагати від постачальників електронних комунікаційних надання інформації щодо абонентів лише на підставі судового рішення – законопроект

Автори законопроекту вказали, що постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг постійно отримують від органів АМКУ вимоги про надання інформації про абонентів.

Нардепи пропонують виключити норму про неприпустимість припинення повноважень Кабміну у період дії воєнного стану

Раніше виник певний правовий спір стосовно того, чи забороняє наразі закон про правовий режим воєнного стану піти у відставку Денису Шмигалю.

Зміна правової позиції ВС щодо повноважень прокурора не є підставою для поновлення такому позивачу строку звернення до суду – Верховний Суд

Прокурор посилався на зміну правозастосовної практики Верховного Суду у 2022–2023 роках як на причину пропуску строку, однак суди визнали ці доводи недостатніми для поновлення строку звернення.

За 2025 рік банки закрили рахунки внаслідок фінансового моніторингу 606 тисячам фізосіб – що далі

Банки закрили рахунки 606 тисячам громадян та 30 тисячам ФОПів в результаті фінмоніторингу – далі пропонується врегулювати ситуацію законом «реєстр дропів».

Чоловік не зміг довести, що 12 років не знав про укладення його дружиною договору дарування, а не договору купівлі-продажу – що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що позивач мав довести неможливість дізнатися про укладення удаваного правочину раніше.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді