Tesla самостійно доїхала до нового власника — в США вперше здійснили автономну доставку авто, відео

Електромобіль Tesla Model Y подолав близько 30 км від заводу до будинку власника без участі водія.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Вперше в історії електромобіль Tesla Model Y самостійно подолав близько 30 кілометрів від заводу до будинку нового власника без участі водія. Унікальний випадок автономної доставки зафіксовано у США — про це повідомила компанія Tesla на своїй офіційній сторінці в соцмережі X.

Згідно з дописом, автомобіль виїхав із заводу Gigafactory Texas і за 30 хвилин самостійно здолав маршрут, який включав парковки, міські вулиці та автомагістралі.

«Перша у світі автономна доставка автомобіля! Цей Tesla самостійно проїхав від Gigafactory Texas до будинку свого нового власника, що знаходиться приблизно в 30 хвилинах їзди», — йдеться у повідомленні компанії.

За словами Ашока Еллусвамі, керівника підрозділу штучного інтелекту Tesla, електромобіль під час маршруту розвивав швидкість до 115 км/год.

Подію прокоментував і засновник компанії Ілон Маск. Він привітав команди, які працюють над автопілотом і процесорами для ШІ, та зазначив, що доставку вдалося здійснити навіть раніше, ніж планували:

«Перша повністю автономна доставка Tesla Model Y від заводу до будинку клієнта через все місто, включаючи автомагістралі, була завершена на день раніше запланованого терміну!» — написав Маск.

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